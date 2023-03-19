Рэпер из Казахстана дебютирует в MMA

Казахстанский рэпер ALTAIR (Альтаир Усенов) официально объявил о своем дебюте в смешанных единоборствах на турнире Алматы.

22 марта в рамках ивента OCTAGON 43 его соперником будет другой дебютант Максат Турсынмаметов. Поединок пройдет в лимите полутяжелого веса.

ALTAIR стал широко известен по группе AlZaBi, выступая вместе ABBI и братом Кайрата Нуртаса – Зангаром. В 2021 году группа попала в чарты с треком «Суетолог», но самым популярным творением группы в YouTube стала песня «Свела с ума», набравшая более 30 миллионов просмотров.После распада группы в 2022 году ALTAIR и ABBI вошли в чарты хит-парадов с синглом QAZAQ VIBE.

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