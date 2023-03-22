Турсын продолжает победную серию
Казахстанка Аян Турсын единогласным решением судей победила Бактыгуль Курманбекову в рамках турнира OCTAGON 43.
Девчонки закатили трехраундовую рубку. Для Аян эта победа стала третьей в трех боях в профи.
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