Турсын продолжает победную серию

Теги MMA Sports.ru - Казахстан OCTAGON Спорт Казахстана

Казахстанка Аян Турсын единогласным решением судей победила Бактыгуль Курманбекову в рамках турнира OCTAGON 43.

Девчонки закатили трехраундовую рубку. Для Аян эта победа стала третьей в трех боях в профи.

 
 
 
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Публикация от KAZAKHSTAN MMA FIGHTERS 🇰🇿 (@kaz_fighters)

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