Турсын продолжает победную серию

Казахстанка Аян Турсын единогласным решением судей победила Бактыгуль Курманбекову в рамках турнира OCTAGON 43.

Девчонки закатили трехраундовую рубку. Для Аян эта победа стала третьей в трех боях в профи.

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