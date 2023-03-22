Головкин поздравил казахстанцев с праздником Наурыз
Боксер Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.
Наурыз құтты болсын! Happy Nauryz, to all who celebrate. (С праздником Наурыз! Поздравляю с Наурызом всех, кто отмечает этот праздник), – написал Головкин в соцсетях.
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