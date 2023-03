Боксер Геннадий Головкин поздравил казахстанцев с праздником Наурыз.

Наурыз құтты болсын! Happy Nauryz, to all who celebrate. (С праздником Наурыз! Поздравляю с Наурызом всех, кто отмечает этот праздник), – написал Головкин в соцсетях.

