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Эксперты Olimpbet считают, ПСЖ на пороге идеального сезона

В финале КЧМ-2025 встретятся ПСЖ и «Челси» – команды с совсем разной дорогой к решающему матчу. Парижане мечтают оформить пятый трофей за год. И, пожалуй, главный вопрос: с каким счетом будут огорчены англичане?

«Челси» (Англия) – ПСЖ (Франция). 14 июля, 00:00 (время Астаны)

Европейский финал на пяти континентах

На Клубном чемпионате мира стартовали 32 команды с пяти континентов. А в итоге за трофей спорят два представителя Европы – английский «Челси» и французский «Пари Сен-Жермен».

Эксперты Olimpbet считают явным фаворитом финала парижан, оценивая их шансы на победу приблизительно в три раза выше лондонских.

Потрясающий сезон для ПСЖ

Завершающийся футбольный сезон для коллектива Луиса Энрике уже можно считать сверхудачным. «Сен-Жермен» победил в национальном первенстве, выиграл Кубок и Суперкубок страны, а также Лигу чемпионов УЕФА – впервые в клубной истории.

А чтобы год стал поистине уникальным, ПСЖ осталось выиграть всего один матч – финал КЧМ-2025. Этот турнир пока не покорялся парижанам, но ведь и титул ЛЧ еще недавно считался несбыточной мечтой.

«Челси» не сдается, но…

Соперник у французов, конечно, не из простых, ведь «Челси» в сезоне-2024/25 тоже не остался без трофея. Однако победа англичан в Лиге конференций не идет ни в какое сравнение с регалиями их соперников.

ПСЖ имеет перед «синими» небольшой статистический перевес в истории их взаимоотношений. Французы выиграли три матча, британцы – два, при этом пять очных встреч между ними завершились вничью. Впрочем, особого резона опираться на статистику нет – в последний раз команды противостояли друг другу девять с лишним лет назад, в марте 2016-го.

Разные пути к финалу

На КЧМ-2025 оба соперника одержали по пять побед и потерпели по одному поражению. Они были практически одинаково результативны и подали почти идентичное количество угловых. Однако Olimpbet Arena отмечает безупречную оборону ПСЖ, которая пропустила лишь один гол в 8 недавних матчах.

Да и движение команд навстречу друг другу было несопоставимым по сложности и эмоциям. По большому счету, на пути «Челси» так и не оказалось ни одного соперника, которого можно было бы назвать суперклубом.

А вот ПСЖ по дороге к финалу разобрался и с «Атлетико», и с «Баварией», и с «Интером Майами» во главе с Лионелем Месси. Но поистине неизгладимое впечатление оставил разгром мадридского «Реала» на предыдущей стадии КЧМ – 4:0.

Финал под диктовку ПСЖ

Игроки «Челси», конечно, не из робкого десятка, однако после такого спектакля в исполнении парижан им уже впору начинать их бояться.

Вот и аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что в финале будет доминировать ПСЖ. По их мнению, «Сен-Жермен» забьет не менее двух мячей, а наиболее вероятным автором гола эксперты называют форварда французской команды Усмана Дембеле.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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