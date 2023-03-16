Шавкат Рахмонов о закрытом образе жизни GGG: «Когда ты постоянно тренируешься – не хочется с кем-то общаться»

Казахстанский боец UFC Шавкат Рахмонов прокомментировал закрытый образ жизни Геннадия Головкина.

- Вот, Геннадий Головкин закрытый боец. И наши болельщики, которые в Америку приезжают, жалуются, что он не хочет встречаться. А ты встречаешься там с нашими болельщиками, земляками?

– Конечно, я Геннадия Головкина понимаю, насколько ему тяжело. Просто когда ты постоянно занимаешься, тренируешься, мне лично неохота куда-то идти, с кем-то фоткаться или с кем-то общаться. Ты устаешь, тебе надо психологически отдохнуть. Энергию лишний раз тратить не хочется. Потому что кто-то вдруг подойдет и начнет тебе вопросы задавать: «какой у тебя вес?», «в какой ты форме?» и так далее. А он вообще не спортсмен, у него другая работа. Не хочется каждому отвечать. Если много вопросов задают, я устаю. Я, в принципе, сейчас тоже устал (смеется). Энергию это забирает. Болельщиков тоже можно понять - они хотят увидеться. Но не всем можно ответить и сфоткаться. Они тоже должны понимать, – сказал Рахмонов на пресс-конференции в Алматы.

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