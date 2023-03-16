Головкин занял первое место в новом рейтинге среднего веса WBC

Официальный сайт WBC поздравил казахстанца Геннадия Головкина с включением в рейтинг лучших боксеров среднего веса. Организация поставила GGG на первую строчку рейтинга: ранее ее занимал Хайме Мунгуйа.

Напомним, чемпионом WBC в среднем весе является американец Джермалл Чарло (32-0, 22 KO).

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