Лора Санко о Рахмонове: «Я впечатлена тем, как он дерется. Это не про сексуальность»

Теги UFC MMA Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Спорт Казахстана

Комментатор UFC, экс-боец Лора Санко про Шавката Рахмонова:

«Я впечатлена тем, как он дерется. 16-0, с идеальным распределением – 8 нокаутов, 8 сабмишнов. Это не про сексуальность. Ну да, он милый. Реакция Шавката? Да мне вся страна отправила это видео! Мой муж такой – «Что происходит, ха-ха-ха?». Он невероятный боец»

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