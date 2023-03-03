Рахмонов сделал вес перед боем с Нилом

Шавкат Рахмонов сделал вес перед UFC 285!

Вес Шавката – 171 фунт (77 564 кг). Лимит полусреднего веса составляет 170 фунтов (77,110 кг), но в нетитульных боях разрешается перевес не более одного фунта (453 грамма).

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