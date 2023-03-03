Рахмонов о бое с Нилом: «Мне просто нужно выйти и выиграть»

Шавкат Рахмонов прокомментировал предстоящий поединок с Джеффом Нилом.

– Ваш следующий соперник Джефф Нил, с которым вы должны были встретиться в клетке еще в январе этого года. Тот несостоявшийся бой добавляет какой-либо дополнительной принципиальности противостоянию?

– Принципиальности как таковой нет. Мне просто нужно выйти и выиграть, чтобы потом вернуться домой. Я приехал за победой, поэтому, что бы ни случилось, буду стараться выиграть этот бой. Аллах знает, кто выиграет. Время покажет.

– На какой бой настраиваетесь сами? Чего ждете от оппонента?

– Думаю, будет хороший и тяжелый бой. Все будет зависеть от того, как он будет драться, то есть, двигаться, бить и бороться. Мы заряжены и приехали сюда, Иншалла, победить, – сказал боец в интервью prosports.kz.

Напомним, утром 5 марта Шавкат Рахмонов проведет поединок с седьмым номером рейтинга полусреднего веса UFC Джеффом Нилом.

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