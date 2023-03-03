Первый тренер Шавката Рахмонова о чемпионстве в UFC: «Это наша цель была изначально, когда мы только начали работать»

Тренер Баян Жангалов, который является первым наставником казахстанского бойца ММА Шавката Рахмонова, оценил перспективы «Номада» завоевать титул чемпиона UFC.

– Как вы думаете, потенциал для чемпионства в UFC у Шавката есть?

– Если бы его не было, мы бы не работали. Это наша цель была изначально, когда мы с ним начали работать. Наша обоюдная цель. Мы к этому шли, и сейчас он продолжает дальше идти. Я вижу, что команда работает правильно, и если вдруг будет необходимость в моем совете, то ребята всегда могут позвонить, связаться со мной. Думаю, в ближайшие год-два мы увидим, что он будет нашим чемпионом из Казахстана, – сказал Жангалов в интервью «Вестнику ММА».

Утром 5 марта Шавкат Рахмонов проведет поединок с седьмым номером рейтинга полусреднего веса UFC Джеффом Нилом.

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