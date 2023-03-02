Нурбек Карабала: «Турнир UFC может пройти в Казахстане. Со стороны UFC люди не против»

Теги MMA Sports.ru - Казахстан Naiza Fighting Championship Спорт Казахстана

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о переговорах с UFC по поводу проведения ивента в Казахстане:

«Нам интересен турнир UFC в Казахстане. Это будет большой рост для казахстанской индустрии, потому что мы увидим много новых процессов, новые знакомства, соответственно, некоторые наши бойцы смогут выступить на этом ивенте. Мы уже разговаривали об этом, и с той стороны люди не против. Сейчас идет стадия переговоров»

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