Нурбек Карабала: «Турнир UFC может пройти в Казахстане. Со стороны UFC люди не против»

Президент NAIZA Нурбек Карабала рассказал о переговорах с UFC по поводу проведения ивента в Казахстане:

«Нам интересен турнир UFC в Казахстане. Это будет большой рост для казахстанской индустрии, потому что мы увидим много новых процессов, новые знакомства, соответственно, некоторые наши бойцы смогут выступить на этом ивенте. Мы уже разговаривали об этом, и с той стороны люди не против. Сейчас идет стадия переговоров»

«Шавкат через пару боев выйдет к поединку за пояс». Президент Naiza Нурбек Карабала о Рахмонове, турнире Naiza 49 и планах на год

«Я тоже горячий!». Олимпийский чемпион Сапиев подрался с бойцом из команды Артема Резникова на турнире по Batyr Ball

Искусственный интеллект предсказал будущее казахстанского спорта: кто возьмет КПЛ, выиграет ли Рахмонов в UFC и когда завершит карьеру Головкин?