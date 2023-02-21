Президент Naiza Карабала о турнире по Batyr Ball в Астане: «Соперники очень серьезные, EFC, AMC, ACA»

Президент Naiza Нурбек Карабала о турнире по Batyr Ball в Астане:

«Я лично сыграю за команду NAIZA в Batyr Ball. Думаю, вместе со мной в команде обязательно будет чемпион Ильдар Кудайбергенов, он уже мастер в этом деле. Соперники очень серьезные, это EFC, AMC, ACA.

Также, 18-го числа я приму участие в комплексных соревнованиях посвященному ко Дню образования Республиканской Гвардии «Улан». Там будет более 300 участников – это комплексное соревнование»

Турнир NAIZA 50 пройдет в Астане 18 марта.

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