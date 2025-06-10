Лучшие бои в июне: с кем будут драться казахстанцы и кто сразится за титул, расскажет Olimpbet

Календарь июньских событий в единоборствах обещает быть нескучным. Olimpbet выбрала 12 топ-поединков и привела статистику по каждому бойцу. Рассказываем кратко о нескольких боях.

13 июня в Алматы: Фаниль Рафиков против Марифа Пираева. Для Пираева бой с казахстанцем будет дебютом в боксе. Аналитики не верят в победу россиянина. Но стоит учитывать, с какой статистикой оба подходят к этому поединку.

15 июня на UFC Fight Night: Камару Усман — Хоакин Бакли. Когда-то доминирующий чемпион UFC Камару Усман теперь идет на серии поражений. Скоро узнаем, получится ли у него прервать серию побед нокаутера Хоакина Бакли.

21 июня на UFC в Баку: Джамал Хилл против Халила Раунтри. Почему аналитики отдают предпочтение №7, а не №4 в полутяжелом дивизионе? Ждем яркой встречи нокаутеров в главном событии первого в истории турнира UFC в Азербайджане.

28 июня на Oktagon 73: Жалгас Жумагулов будет биться за титул. Казахстанец провел лишь один бой в лиге и сразу получил титульный поединок с действующим чемпионом Бено Адамией. Сейчас Жалгас идет на винстрике, но простым этот бой не будет.

29 июня на UFC 317: Илия Топурия — Чарльз Оливейра. Здесь решится судьба вакантного титула в легком дивизионе UFC. Какие шансы у Оливейры перебить Топурию? Аналитики считают, их мало. Статистика бойцов объясняет, почему.

Это лишь часть интересных боев, которые пройдут в июне 2025 года. О составе других шести пар – читайте на Olimpbet . В их числе – Азат Максум, которому предстоит битва с россиянином на UFC в Баку. Каковы шансы у казахстанца?