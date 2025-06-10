Реклама
0

Лучшие бои в июне: с кем будут драться казахстанцы и кто сразится за титул, расскажет Olimpbet

Календарь июньских событий в единоборствах обещает быть нескучным. Olimpbet выбрала 12 топ-поединков и привела статистику по каждому бойцу. Рассказываем кратко о нескольких боях.

13 июня в Алматы: Фаниль Рафиков против Марифа Пираева. Для Пираева бой с казахстанцем будет дебютом в боксе. Аналитики не верят в победу россиянина. Но стоит учитывать, с какой статистикой оба подходят к этому поединку.

15 июня на UFC Fight Night: Камару Усман — Хоакин Бакли. Когда-то доминирующий чемпион UFC Камару Усман теперь идет на серии поражений. Скоро узнаем, получится ли у него прервать серию побед нокаутера Хоакина Бакли.

21 июня на UFC в Баку: Джамал Хилл против Халила Раунтри. Почему аналитики отдают предпочтение №7, а не №4 в полутяжелом дивизионе? Ждем яркой встречи нокаутеров в главном событии первого в истории турнира UFC в Азербайджане.

28 июня на Oktagon 73: Жалгас Жумагулов будет биться за титул. Казахстанец провел лишь один бой в лиге и сразу получил титульный поединок с действующим чемпионом Бено Адамией. Сейчас Жалгас идет на винстрике, но простым этот бой не будет.

29 июня на UFC 317: Илия Топурия — Чарльз Оливейра. Здесь решится судьба вакантного титула в легком дивизионе UFC. Какие шансы у Оливейры перебить Топурию? Аналитики считают, их мало. Статистика бойцов объясняет, почему.

Это лишь часть интересных боев, которые пройдут в июне 2025 года. О составе других шести пар – читайте на Olimpbet. В их числе – Азат Максум, которому предстоит битва с россиянином на UFC в Баку. Каковы шансы у казахстанца?

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости спорта Казахстана в любимой соцсети
Главные новости
Германия – Италия: бетторы BETCITY выбрали фаворита ответного четвертьфинала Лиги наций
22 марта, 15:45Реклама
Казахстан из-за паводков перенес проведение Игр будущего с 2025-го на 2026 год
226 апреля 2024, 20:55
Шавкат Рахмонов о дебюте Алмахана в UFC: «Показал казахский характер, сильный пацан»
4 марта 2024, 17:33
Морозов о поражении Алмахана в бою с Нурмагомедовым: «Теперь Бекзату нужно сделать выводы»
14 марта 2024, 14:16
Махмуд Сабырхан о победе в отборе на Олимпиаду: «Соперник оказался непростым»
4 марта 2024, 14:07
Жумагулов о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Уровни у соперников были разные»
4 марта 2024, 13:33
Гаджиев: «Алмахан прыгнул выше головы, навязав Умару Нурмагомедову бой»
4 марта 2024, 09:53
Исмагулов о бое с Вартаняном: «Я должен обуздать свой страх»
3 марта 2024, 13:25
Жумагулов о бое Максум – Джонсон: «Угловые в команде Азата несли полный бред»
3 марта 2024, 09:51
Алджамейн Стерлинг о бое Нурмагомедов – Алмахан: «Умар хорошенько его поджарил»
3 марта 2024, 09:37
Ко всем новостям
Последние новости
Olimpbet инвестирует в развитие первой казахстанской профессиональной киберспортивной лиги – MPL
сегодня, 13:22Реклама
Olimpbet на матче Узбекистан – Катар: «Это исторический момент!»
сегодня, 11:06Реклама
Каковы шансы сборной Казахстана на домашнем матче против Северной Македонии по мнению Olimpbet?
9 июня, 11:07Реклама
Португалия – Испания: бетторы BETCITY выбрали фаворита финала Лиги наций
8 июня, 11:40Реклама
Двалишвили – О’Мэлли: бетторы BETCITY оценили шансы американца на реванш
7 июня, 12:20Реклама
Аналитика Olimpbet на матчи отборочного цикла ЧМ-2026 Албания – Сербия и Австрия – Румыния
7 июня, 09:15Реклама
Аналитика Olimpbet на отборочные матчи между сборными Норвегии и Италии, а также Северной Македонии и Бельгии
6 июня, 10:05Реклама
Акция «1xPunch» к UFC 314 1xPunch от 1xBet
6 июня, 07:17
Прогноз 1xBet на главный бой лета в UFC
5 июня, 14:56
Максим Самородов для Olimpbet: «У меня не было шанса, как у Дастана Сатпаева»
5 июня, 12:11