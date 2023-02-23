Камил Гаджиев встретится с молодыми казахстанскими бойцами

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев приедет в Казахстан, чтобы встретиться с молодыми бойцами и фанатами смешанных единоборств.

Встреча пройдет 28 февраля в Алматы в конференц-зале отеля Intercontinental (ул. Желтоксан, 181), а организатором встречи выступит бойцовский телеканал UDAR.

Начало в 16:00, вход свободный, количество мест ограничено.

Самый известный промоутер в России и СНГ будет выступать в формате Public Talk и поделится своим опытом в промутерской деятельности, работе с медиа, раскрутке новых героев и шоу, а также расскажет, как молодому поколению бойцов находить поединки и правильно развивать свою карьеру уже на старте. Модерировать общение будет основатель новостного портала Вестник ММА Михаил Краймер, а среди гостей разыграют уникальный бойцовский мерч.

Камил Гаджиев основал Fight Nights в 2010 году и за 12 лет провел 117 турниров в России и других странах, делал бои с участием Федора Емельяненко, Магомеда Исмаилова, Владимира Минеева, Жалгаса Жумагулова, запустил карьеры десятков бойцов, которые благодаря Fight Nights стали известными и выступают в ведущих организациях по всему миру.

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