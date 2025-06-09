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Каковы шансы сборной Казахстана на домашнем матче против Северной Македонии по мнению Olimpbet?

ЧМ-2026. Квалификация. Четвертый тур.

Группа J. Казахстан – Северная Македония. 9 июня, 19:00 (время Астаны)

Домашняя проверка на прочность

Казахстанским футболистам предстоит провести первый домашний матч в отборочном цикле чемпионата мира 2026 года. В родных стенах наша национальная команда примет сборную Северной Македонии.

Эксперты Olimpbet полагают, что у гостей столичной «Астана Арены» больше шансов на благоприятный исход, чем у хозяев, хотя они и не считают балканцев безоговорочными фаворитами этого противостояния.

Македонцы едут заряженными

Подшефные Благое Милиевского приедут в Казахстан на фоне героической ничьей, добытой ими на последних минутах матча с Бельгией – 1:1. Конечно, такой результат против основного претендента на победу в отборочной группе J добавит им веры в свои возможности.

С другой стороны, встреча с «красными дьяволами» отняла у наших ближайших противников массу эмоциональных и физических сил. А восстанавливаться им предстоит с учетом долгого перелета до Астаны. Казахстанцы же третий тур квалификации пропускали, а за сутки до македонско-бельгийского сражения в тренировочном режиме провели «товарняк» против сборной Беларуси.

Кадровые потери Казахстана

В активе северомакедонцев – девятиматчевая беспроигрышная серия. А единственная наша с ними очная дуэль, состоявшаяся в Скопье четыре года назад, завершилась разгромным поражением Казахстана со счетом 0:4.

Не добавляет оптимизма болельщикам и кадровая ситуация в сборной. По разным причинам за «ястребов» не смогут сыграть Бахтиер Зайнутдинов, Алибек Касым, Абат Аймбетов, Рамазан Оразов. Соперник же готов выставить оптимальный состав.

В то время как, напоминает Olimpbet, против Казахстана могут сыграть три игрока сборной Северной Македонии, которые выступают в топовых европейских лигах.

Будет тяжело. Но мы верим

Аналитики Olimpbet сходятся во мнении, что сборные Казахстана и Северной Македонии вряд ли порадуют своих поклонников обилием забитых мячей. И полагают, что матч на «Астана Арене», скорее всего, будет «низовым».

Но мы, конечно же, верим в наших парней и всячески желаем им победы! Алға, Қазақстан!

Бельгия – Уэльс. 9 июня, 23:45

В центральном матче четвертого тура квинтета J в квалификации ЧМ-2026 сойдутся сборные Бельгии и Уэльса. Эксперты Olimpbet видят в «красных дьяволах» явных фаворитов этого противостояния.

И это несмотря на то, что валлийцы с семью баллами – единоличные лидеры группы. Бельгийцы же допустили осечку в первом матче, сыграв вничью с Северной Македонией (1:1). Правда, по потерянным очкам соперники идут вровень.

Неоспоримый плюс для «красных дьяволов» – свое поле, звездный состав и более высокая позиция в рейтинге ФИФА (8-е против 29-го). Однако если взглянуть на историю взаимоотношений, то у сборной Бельгии, как ни странно, нет никакого статистического превосходства.

За десять предыдущих лет эти сборные провели между собой шесть встреч, каждая из них одержала по две победы и столько же раз была зафиксирована ничья. И даже разница мячей в этих матчей абсолютная равная – 8:8.

Тем не менее аналитики Olimpbet практически не сомневаются в успехе хозяев, полагая, что у Бельгии заметно больше шансов выиграть с преимуществом в два мяча, чем у гостей хотя бы просто не уступить.

Наиболее же вероятным автором гола они считают мощного бельгийского форварда Ромелу Лукаку.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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