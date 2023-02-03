Названа дата боя Гойти Дазаева за титул AMC Fight Night: «С вероятностью 99% в мае»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев озвучил дату титульного боя казахстанца Гойти Дазаева:

«Гойти с вероятностью 99% в мае подерется с Димой Бекревым за пояс чемпиона в 77 кг. Одна попытка уже была, она получилось не удачной. Я говорил с Гойти, он сказал, что в том бою он сломал палец уже в первом раунде. Так это было или нет, я точно не знаю, но право на реванш у него есть. Он заслужил титульного шанса точно»

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