Португалия – Испания: бетторы BETCITY выбрали фаворита финала Лиги наций

В ночь на 9 июня состоится финал Лиги наций, в котором встретятся сборные Португалии и Испании. Матч пройдет в Мюнхене и начнется в 00:00 по времени Астаны.

В полуфинале Португалия одержала волевую победу над хозяевами финальной стадии командой Германии (2:1). Решающий гол записал на свой счет Криштиану Роналду.

Испанцы уверенно прошли сборную Франции (5:4). Несмотря на минимальное преимущество, вопросов относительно победителя по ходу матча не возникало. «Фурия Роха» вела 4:0 и 5:1 и лишь в концовке позволила сопернику сократить разрыв в счете. Героем встречи стал оформивший дубль Ламин Ямаль.

За последние пять лет португальцы играли с испанцами четыре раза. Три матча завершились вничью, одна встреча осталась за Испанией.

Аналитики BETCITY считают фаворитом финала «Фурию Роху». На ее победу предлагают кэф 1.52, на итоговый успех португальцев дают 2.65.

На победу Испании в основное время можно поставить за 2.00, на Португалию дают 3.90, вероятность ничьей оценивается в 3.80.

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.66. Этот исход зашел в трех из пяти матчей португальцев и в шести подряд играх испанцев.

На ТМ 2.5 предлагают 2.30, обмен голами можно взять за 1.55, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.45.

Игроки BETCITY уверены в успехе сборной Испании. На победу действующих чемпионов Европы в основное время отдан 71% от всех ставок на исход, на Португалию – 21%, на ничью – 8%.

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