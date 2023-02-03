Гаджиев назвал ТОП-6 бойцов из Казахстана: «Рахмонов, Исмагулов, Морозов…»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Дамир Исмагулов Жалгас Жумагулов Куат Хамитов Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Сергей Морозов Сабит Жусупов Спорт Казахстана

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев назвал ТОП бойцов из Казахстана:

«Однозначно Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов и Сергей Морозов. Там и результат сам за себя говорит. Это топ-3. Потом в следующей серии я бы сказал о Куате Хамитове, о Жалгасе, Сабита. Но про Сабита выдавая аванс. Он чемпион организации, но пока он не показал еще все, что может»

«С Бастой чай не пила, но пересекаемся в бойцовских залах». Чемпионка NAIZA Карыгина готовится к первой защите титула и бросила вызов сестре Рахмонова 

«Каждый должен уходить вовремя». Сергей Морозов об исламе, допинге и возможном уходе из UFC

Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий