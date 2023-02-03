Гаджиев назвал ТОП-6 бойцов из Казахстана: «Рахмонов, Исмагулов, Морозов…»

Президент AMC Fight Night Камил Гаджиев назвал ТОП бойцов из Казахстана:

«Однозначно Шавкат Рахмонов, Дамир Исмагулов и Сергей Морозов. Там и результат сам за себя говорит. Это топ-3. Потом в следующей серии я бы сказал о Куате Хамитове, о Жалгасе, Сабита. Но про Сабита выдавая аванс. Он чемпион организации, но пока он не показал еще все, что может»

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