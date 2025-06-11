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Olimpbet на матче Узбекистан – Катар: «Это исторический момент!»

 Сборная Узбекистана с блеском завершила отборочный этап к чемпионату мира 2026 года, разгромив сборную Катара в Ташкенте со счетом 3:0. Ведущий казахстанского YouTube-канала «Футбол Жолы» наблюдал за этим вживую: в новом выпуске он передал эмоции болельщи

 По итогам 10-го тура азиатской квалификации Узбекистан расположился на второй строчке группы А, отстав от сборной Ирана на два очка. Второе место в квартете также гарантирует узбекскому коллективу участие на чемпионате мира в следующем году. Победа над Катаром стала первым разгромом от команды Тимура Кападзе за последние 13 игр. 

 Как реагировали болельщики на ход матча и его результат, понятно по видео. Скандирования, крики, овации — атмосфера всеобщего ликования захватила все трибуны.

— Это исторический момент! — несколько раз повторил ведущий Ербол Каиров, пытаясь перекричать овации. Узбекского голкипера журналист отметил как одного из лучших игроков матча:

— Были опасные атаки, но все решили командные действия и великолепная игра вратаря. Без его сейвов Катар мог забить как минимум дважды. Если бы не голкипер, счет мог быть совсем другим.

В футбольном Узбекистане решены еще не все проблемы, отмечает ведущий, однако страна шаг за шагом идет вперед: стадионы строятся, а реформы работают. Напомним, об этом же еще до старта отборочного турнира рассказывал и главный тренер сборной.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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