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Olimpbet инвестирует в развитие первой казахстанской профессиональной киберспортивной лиги – MPL

Стартовали квалификационные игры международного турнира – MySkill Pro League Season 2 by OLIMPBET. Гранд-финал крупнейшего киберсобытия состоится в Алматы в августе.

Olimpbet, букмекер №1 в Казахстане, стал титульным спонсором MySkill Pro League — ведущей международной киберспортивной лиги из Казахстана. В партнерстве с MySkill стартовал один из самых масштабных турниров по Counter-Strike 2 с призовым фондом в 15 миллионов тенге и участием команд из разных стран.

MySkill Pro League Season 2 by OLIMPBET проходит в несколько этапов и уже собрал команды из Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, России, Беларуси, Турции и Дании. Для Казахстана это событие – важный шаг к формированию устойчивой киберспортивной экосистемы в регионе.

«Наша амбициозная цель – сделать Казахстан хабом киберспорта в Центральной Азии. Мы хотим и сделаем все возможное, чтобы здесь сформировался центр притяжения для игроков, команд, организаторов и болельщиков со всего региона», — говорит директор по маркетингу Olimpbet Геннадий Шемраев.

Открытые квалификации MPL S2 by OLIMPBET прошли 7-8 июня, впереди – раунд для игроков из Центральной Азии, который состоится 14-15 июня. Уже известно о регистрации таких сильных коллективов, как NOVAQ, Insilio, VP.Prodigy и Allinners.

«Количество команд из разных стран уже зашкаливает. Это большой шаг для казахстанского киберспорта», — отмечает представитель MPL Ярослав Мун.

MPL – казахстанская киберспортивная лига, организованная компанией MySkill. Она входит в число крупнейших турниров по CS2 в стране и ежегодно собирает лучших игроков. Поддержка со стороны Olimpbet позволяет расширить охват, привлечь международное внимание и сделать киберспорт в Казахстане более профессиональным и зрелищным.

Опубликовал: r.strukov@sports.ru
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