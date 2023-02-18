Бадаев о дате боя Резников – Вартанян: «Ориентировочно – июнь»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Вестнику ММА» озвучил сроки финала гран-при в легком весе между Эдуардом Вартаняном и Артемом Резниковым:

«Сегодня я общался с Эдиком, он уже в Москве, будет проверяться. Ориентировочно – июнь. Думали о мае, но слишком близко. В июне у нас планируется два турнира, по локациям мы объявим».

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