Вице-президент АСА о конфликте Багова и Резникова: «Интересная история, но у ребят уже есть бои»

Вице-президент АСА Асланбек Бадаев в интервью «Вестнику ММА» рассказал о конфликте между бойцами лиги Али Баговым и Артемом Резниковым:

«Не все посмотрел, но тема затронута довольно-таки интересная. Всегда интересно то, как спарринги на тренировках воспринимают бойцы. Для кого-то это серьезно, для кого-то нет. То, что там было третье лицо, добавило интерес, даже то, как на это отреагировал Артем. Интересная история, но у ребят уже есть бои, нужно решать сначала свои вопросы».

Конфликт возник из-за спаррингов во время тренировок в Тайланде.

«Может я не топовый боец, но всем топам могу устроить проблемы». Финалист гран-при Alash Pride Акимов о тренировках с Егембердиевым и возвращении на победную тропу

«Голову Олега парень пинал, как футбольный мяч». Сын олимпийского призера напал на семейную пару в Алматы

Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»