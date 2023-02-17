Алиби Идрис: «Планирую провести еще 2-3 боя в NAIZА, пока не перейду в Bellator или UFC»

Алиби Идрис прокомментировал свое решение отказаться от пояса чемпиона лиги NAIZA:

«Диас по праву считается одним из лучших бойцов, он уже давно готов к титульному бою. В рейтинге занимает высокую позицию. Он сильный боец. Мы с ним не будем однозначно драться, он мой близкий друг, поэтому я решил оставить пояс. Я не могу придерживать Диаса потенциал. Что касается меня, я уже доказал лиге дважды, что лучший. Я не ухожу из лиги, в этом году планирую провести 2-3 боя до того, пока не перейду в Bellator или UFC. Сейчас на меня выходят российские промоушены. Возможно, в марте вы меня увидите в юбилейном ивенте Naiza в Астане».

Алиби дважды защитил титул чемпиона, одолев Джохара Ескиева и Флавио Мадругу.

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