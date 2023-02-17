Резников обратился к руководству АСА: «Мы принимаем бой»

Казахстанский легковес Артем Резников обратился к вице-президенту лиги АСА Асланбеку Бадаеву:

«Мы принимаем этот бой! Сразу после боя с Эдиком, не важно, какой будет результат, но бой с Али надо сделать!»

Свой следующий бой Резников проведет с Эдуардом Вартаняном в финале гран-при легкого веса, после чего просит организовать поединок с Али Баговым.

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