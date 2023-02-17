Артем Резников о Багове: «Мы все равно встретимся»

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Казахстанский боец АСА Артем Резников отреагировал на слова Али Багова о спаррингах с казахстанцем в Тайланде:

«Даже если кто-то из нас с Баговым ближайших соперников не пройдет, мы ж все равно встретимся. Этот бой интересен всем. Я уверен, что после финала гран-при АСА с Вартаняном, мне сделают бой с Али. Это актуально»

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