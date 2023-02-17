Боец ONE FC сравнил борьбу Чимаева и Резникова: «Хамзат бы его съел»

Непобежденный боец Абумуслим Алиханов, выступающий в ONE FC сравнил борьбу Чимаева и Резникова:

«У него была возможность побороться и с Али Баговым и с Хамзатом Чимаевым. Хамзат очень хороший, он бы его съел»

Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

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