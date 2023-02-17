Али Багов о бое Резников – Вартанян: «Артему нужно жестко подготовиться»

Боец АСА Али Багов дал прогноз на финал гран-при в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Нужно ему жестко подготовиться к Вартаняну, он не подарок. У него хорошая защита от переводов, хорошая борьба. Надо работать против него первым номером, так что Резникову нужно готовиться, жестко пахать. Мы давно дрались с Вартаняном, он не стоит на месте, набрал. Так что Артему нужно подготовиться»

Ориентировочная дата боя Резников – Вартанян – май-июнь 2023 года.

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