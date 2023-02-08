Хамзат Чимаев о бойцах UFC: «Рахмонов и Усман – хорошие бойцы, Ковингтон – клоун»

Хамзат Чимаев в интервью Youtube-каналу Red Corner MMA охарактеризовал известных бойцов UFC.

В том числе, Чимаев в двух словах описал казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова.

- Колби Ковингтон.

– Клоун.

- Хорхе Масвидаль.

– Фальшивый гангстер.

- Камару Усман.

– Хороший боец.

- Шавкат Рахмонов.

– Хороший боец.

- Алекс Перейра.

– Испуганный мальчик.

- Роберт Уиттакер.

– Хороший мальчик.

- Шон Стрикланд.

– Забавный парень.

- Конор Макгрегор.

– Шоумен, – сказал Чимаев.

Напомним, что представитель Швеции занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмонов идет в этом списке десятым.

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