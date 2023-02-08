Хамзат Чимаев о бойцах UFC: «Рахмонов и Усман – хорошие бойцы, Ковингтон – клоун»
Хамзат Чимаев в интервью Youtube-каналу Red Corner MMA охарактеризовал известных бойцов UFC.
В том числе, Чимаев в двух словах описал казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова.
- Колби Ковингтон.
– Клоун.
- Хорхе Масвидаль.
– Фальшивый гангстер.
- Камару Усман.
– Хороший боец.
- Шавкат Рахмонов.
– Хороший боец.
- Алекс Перейра.
– Испуганный мальчик.
- Роберт Уиттакер.
– Хороший мальчик.
- Шон Стрикланд.
– Забавный парень.
- Конор Макгрегор.
– Шоумен, – сказал Чимаев.
Напомним, что представитель Швеции занимает третье место в рейтинге полусреднего веса UFC, а Рахмонов идет в этом списке десятым.
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