Резников о дате боя с Вартаняном: «Пока ничего конкретного не говорят, я попросил, чтобы точно сказали ровно за 3 месяца»

Артем Резников о дате боя с Эдуардом Вартаняном:

«Ничего конкретного не говорят, сказали, что май-июнь. Единственно, я попросил, чтобы мне точно сказали ровно за 3 месяца. Я потихоньку буду тренироваться, но на такой важный бой мне нужно ровно 3 месяца. Как скажут дату, будем пахать. Готовиться буду здесь, дома, в Алматы»

Бой пройдет в рамках финала гран-при АСА.

Рианна заговорила на казахском, а Казыбека Сагына задушил питон: как прошла церемония Naiza Awards

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

Махачеву предложили бой с Рахмоновым