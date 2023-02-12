Махачеву предложили бой с Рахмоновым

Австралийский журналист Джордан Пату прокомментировал победу российского бойца Ислама Махачева (24-1) над Алексом Волкановски (25-2).

«Не могу перестать думать об Исламе Махачеве, сражающемся с такими соперниками, как Камару Усман, Колби Ковингтон, Леон Эдвардс и Шавкат Рахмонов. После нескольких защит в легком весе я хотел бы увидеть, как он проверит себя, как это только что сделал Волк», — пишет Пату в твиттере.

Шавкат Рахмонов (16-0) выступает в полусреднем весе. Свой следующий бой он проведет против американца Джеффа Нила (15-4).

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