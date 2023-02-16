Резников о бое мечты: «Хотел бы разделить октагон с Баговым. Этот бой интересен всем»

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Артем Резников назвал свой бой мечты:

«Я бы хотел разделить октагон с Баговым. Я с ним в хороших отношениях, мы хорошо общаемся, но мне бы было интересно с ним провести бой. Честно говоря, думаю, что мы скоро встретимся с ним. Этот бой интересен всем. Это бой моей мечты»

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