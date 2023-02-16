Резников о бое мечты: «Хотел бы разделить октагон с Баговым. Этот бой интересен всем»

Артем Резников назвал свой бой мечты:

«Я бы хотел разделить октагон с Баговым. Я с ним в хороших отношениях, мы хорошо общаемся, но мне бы было интересно с ним провести бой. Честно говоря, думаю, что мы скоро встретимся с ним. Этот бой интересен всем. Это бой моей мечты»

Впереди у Артема финал гран-при АСА в легком весе против Эдуарда Вартаняном.

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«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих воспитанниках

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