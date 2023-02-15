Резников о финале гран-при АСА в Казахстане: «Знаю, что люди выходили с очень выгодным предложением, но они сказали, что не хотят»

Артем Резников о возможности проведения финала гран-при АСА в Казахстане:

«Лига не хочет, к сожалению. Уверен, что в Казахстане у них бы был полный зал. Я знаю, что выходили люди с очень выгодным предложением, взять все расходы на проведения на себя, с лиги только гонорары. Но они сказали, что они не хотят проводить в Казахстане и Армении, чтобы это не стало преимуществом одного из бойцов»

Финал гран-при, в котором встретятся Артем Резников и Эдуард Вартанян, ориентировочно состоится в мае-июне.

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