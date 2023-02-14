Андрей Кошкин назвал фаворита гран-при АСА в легком весе: «Вартанян доставит проблем Резникову и борьбе и в ударке»

Боец АСА Андрей Кошкин поделился ожиданиями от предстоящего финала гран-при легковесов, в котором сойдутся Артем Резников и Эдуард Вартанян:

«После поединка Вартаняна с Раисовым Эдуард фаворит для меня. У него хорошая защита от борьбы. Это было видно не только по поединку с Раисовым, а по всем его боям. У Эдуарда хороший тайминг. Он хорошо чувствует, когда самому можно войти в борьбу. Он переводит соперников в партер, не прилагая никаких усилий. Он просто чувствует момент, когда это сделать. Я это могу сказать по своему бою с Вартаняном. Своевременно он все делает. Думаю, он доставит проблем Артему и в борьбе, и в ударке и перебьет его».

Кошкин был соперником Резникова в полуфинале гран-при. Этот поединок Артем выиграл приемом «Север-Юг».

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