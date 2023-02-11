Турнир АСА с главным боем Резникова номинирован на «лучший ивент» 2022 года

АСА продолжает подводить итоги в своих социальных сетях. Так последней номинацией, которую лига представила на суд болельщикам стала «лучший ивент» года.

Болельщикам предложили выбрать из трех турниров, один из которых возглавил полуфинал гран-при Артем Резников – Андрей Кошкин.

Помимо этого Резников номинировал на «прорыв года» и «сабмишен года».

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