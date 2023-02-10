Жумагулов о бое Резников – Вартанян: «Если Артем переведет Вартаняна, то выиграет»

Боец UFC Жалгас Жумагулов о финале гран-при АСА в легком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Очень хороший бой, Эдуард – очень сильный боец, не проходной. У него с борьбой, функционалкой, ударкой все в порядке. Артем растет от боя к бою, своей борьбой всех хавает, делает коронку. Если Резников не сможет навязать Эдуарду борьбу, то ему будет тяжело. Если же переведет, будет контролировать, то выиграет. В любом случае болею за Артема!»

Ориентировочная дата боя Резников – Вартанян май-июнь 2023 года.

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