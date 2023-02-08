Резников номинирован АСА на «прорыв года»
Казахстанский боец Артем Резников попал во второю номининацию лиги АСА.
Резников попал в список бойцов, которые претендуют на звание «прорыв года». Интересно, что в этот же список попал и соперник Артема по финалу гран-при Эдуард Вартанян.
Ранее казахстанский боец был номинировал лигой на «сабмишен года».
В 2022 году на счету Артема два боя и две победы в гран-при АСА.
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