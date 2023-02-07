Аббасов о бое Резников – Вартанян: «Все завершится в 4 раунде»

Нариман Аббасов сделал прогноз на финал гран-при АСА в лёгком весе Артем Резников – Эдуард Вартанян:

«Артем может выиграть этот бой, у него есть все для этого. Думаю, что поединок завершится в 4 раунде. У Артема хорошая борьба, в ударке он тоже набрал. У него сейчас пик, он себя отлично чувствует, поэтому он сможет выиграть»

Ориентировочная дата боя май-июнь 2023 года.

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