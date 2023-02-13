Бекзат Алмахан об интересе UFC: «Моя цель – это бой 25 февраля в Абу-Даби»

Не так давно сайт MMAJunkie.USAToday.com включил казахстанца Бекзата Алмахана в число бойцов, в ближайшее время подписанных UFC. Бекзат сам рассказал про интерес американского промоушена:

«Да, я про это читал, но моя нынешняя главная цель — это бой, который пройдет 25 февраля в Абу Даби. Надеюсь, будут хорошие новости. Думаю, что выступления в UFC — мечта каждого спортсмена ММА. Мечтаю не только выступать там, но и стать чемпионом, дай Бог!»

25 февраля Алмахан проведет поединок в рамках лиги UAE Warriors

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