Жумагулов о конкуренции с Морозовым: «До 2019 года постоянно с ним рубились, потом переключились на молодежь»

Жалгас Жумагулов в интервью «Вестник ММА» рассказал о конкуренции с Сергеем Морозовым:

«У нас постоянно братская конкуренция, где-то я пойду вперед, где-то он, у каждого свои сильные стороны. До 2019 года мы постоянно с ним рубились, потом переключились на молодежь. Приходили на спарринги по боксу, с нами никто не вставал, мы рубились, тренеры спрашивали: «Вы враги что ли?». Если честно, мы с Морозом знаем друг друга с детства, с 2010 плотно общаемся, за это время ни разу даже не поругались, тон ни разу не повышали друг на друга»

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