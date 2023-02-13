Боец UFC Джек Делла Маддалена: «Хочу драться с Шавкатом Рахмоновым – это страшный чувак»

Австралийский боец UFC Джек Делла Маддалена (14-2) заявил, что хотел бы сразиться с проспектом полусреднего веса из Казахстана Шавкатом Рахмоновым (16-0).

– Если честно, то я хочу драться со всеми из топ-15. Например, с Шавкатом Рахмоновым - это страшный чувак. Я думаю, он один из лучших и перспективных ребят. Даже просто называя его имя, я чувствую, как моя кровь бурлит. Думаю, для меня это будет вызовом, а я в этой игре как раз ради таких вызовов.

- Если задать тот же вопрос большинству полусредневесов, думаю, имя Шавката будет последним, кого они назовут, потому что он великолепен, но не очень известен среди рядовых болельщиков.

– Я хочу испытать себя, бросить себе такой вызов, поэтому я и называю такие имена. Я в этой игре для того, чтобы себя испытывать, – сказал Маддалена.

Накануне Маддалена выступил на домашнем для него турнире UFC 284 в Перте, где одержал победу удушающим приемом в первом раунде над ямайцем Рэнди Брауном (17-5). Для него это был 13-й досрочный финиш в карьере.

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