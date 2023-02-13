Тренер Жумагулова и Морозова по физ.подготовке: «Стараемся не добавлять мышечной массы, больше укреплять связки»

Тренер бойцов UFC Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова по физ.подготовке Руслан Алтаев о работе с бойцами:

«Мы стараемся не добавлять много мышечной массы, стараемся укреплять связки. Потому что чем больше мышц, тем меньше кислорода во время боя. Может быть ты где-то взрывнее, но после первого раунда этот взрыв заканчивается. Мы стараемся не акцентировать на этом внимание, больше укрепляем связки, суставы, сухожилья. Поэтому делаем программы на взрывную выносливость без особых мышц»

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