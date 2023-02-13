Тренер Жумагулова и Морозова по физ.подготовке: «Стараемся не добавлять мышечной массы, больше укреплять связки»

Теги UFC MMA Жалгас Жумагулов Sports.ru - Казахстан Сергей Морозов Спорт Казахстана

Тренер бойцов UFC Жалгаса Жумагулова и Сергея Морозова по физ.подготовке Руслан Алтаев о работе с бойцами:

«Мы стараемся не добавлять много мышечной массы, стараемся укреплять связки. Потому что чем больше мышц, тем меньше кислорода во время боя. Может быть ты где-то взрывнее, но после первого раунда этот взрыв заканчивается. Мы стараемся не акцентировать на этом внимание, больше укрепляем связки, суставы, сухожилья. Поэтому делаем программы на взрывную выносливость без особых мышц»

«Нужно вставать и бить еще жестче». Тренер Tobet Top Team Диас Кабдуов о себе, спасении ребенка, UFC, NAIZA и своих восп

«Мой кумир – Шавкат Рахмонов». Рауан Бекболат готовится завоевать титул Alash Pride в легчайшем весе

Хамзат Чимаев о бойцах UFC: «Рахмонов и Усман – хорошие бойцы, Ковингтон – клоун»

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий