Сергей Морозов о воспитании молодежи: «Хороший удар вместо тысячи слов»

Сергей Морозов в интервью «Вестнику ММА» рассказал о методах воспитания молодежи в зале:

«Если чувствуем, что их прет, пытаются показать себя, дадим в ответку. Я всегда сначала по пузу бью сильно, если не понимает, то тогда уже могу на голову перевести. Хороший удар вместо тысячи слов, хорошо попадешь, все поймет».

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