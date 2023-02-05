Тренер Джеффа Нила о Рахмонове: «Шавкат – самый крепкий парень в дивизионе»

Тренер американского бойца Джеффа Нила (15-4), Саиф Сауд, рассказал о предстоящем поединке с казахстанским файтером Шавкатом Рахмоновым (16-0):

«Это супертрудный бой, рискованный бой — большая проверка для Джеффа. Шавкат очень хорош: он непобежденный, никогда не проигрывал... Но бежать некуда. Полусредний вес — это нереальный дивизион. Здесь ты не можешь провести бой, а потом просто взять и спрятаться. Чтобы добраться до вершины, тебе нужны большие и взрывные победы, финиши. И Джефф это тоже понимает. Он должен выйти и снова сделать что-то удивительное — как в бою с Луке. Если он сделает это, то приблизится к титульному бою. Джефф может сделать это. Я бы поставил его против кого угодно. Но Шавкат — самый крепкий парень в дивизионе, особенно если учесть, что Хамзат может перейти в средний вес»

Бой Рахмонов — Нил состоится 4 марта в Лас-Вегасе (США) на турнире UFC 285.

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