Царукян ответил на предложение реванша с Исмагуловым: «100К, и я в деле»

Дамир «Казах» Исмагулов объявил о продолжении карьеры в UFC, попросив реванш с Арманом Царукяном.

На что российский боец армянского происхождения ответил под постом Исмагулова:

«100 К на стол, и я в деле. Бой с тобой мне ничего не дает, кроме денег»

В декабре бойцы уже встречались между собой, тогда победа досталась единогласным решением судей Царукяну.

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