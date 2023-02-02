Дамир Исмагулов сделал прогноз на бой Нил – Рахмонов: «Шавкат его победит»
Боец ММА Дамир Исмагулов в интервью «Спорту Шредингера» дал прогноз на бой Шавката Рахмонова против Джеффа Нила:
«Я не знаю этого Джеффа Нила, не следил за его выступлениями, поэтому считаю Шавкат его выиграет. Для Рахмонова опасные соперники в его весе – Понизиббио, Перейра. Говорят, что Нил тоже опасен, но в любом случае будем болеть за Шавката»
Бой Рахмонов – Нил пройдет в ночь с 4 на 5 марта.
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