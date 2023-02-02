Шавкату Рахмонову предложили провести бой с австралийцем Маддаленой

Журналист The Scrap News Стивен Рэи поделился мнением о потенциальном поединке казахстанского файтера Шавката Рахмонова (16-0) против австралийца Джека Делла Маддалены (13-2):

«Шавкат Рахмонов и Джек Делла Маддалена однажды встретятся, и это будет невероятно. Я бы поставил на Шавката, но у Джека есть потенциал делать вещи как веселыми, так и сложными на ногах».

Джек Делла Маддалена выступает в UFC с января прошлого года — он одержал в промоушне три победы в трех боях. Что касается победной серии австралийца вообще, то он не проигрывает уже на протяжении семи лет, с мая 2016 года, и идет на серии из тринадцати побед.

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