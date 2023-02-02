Жалгас Жумагулов о бое Рахмонов-Нил: «Фаворитом считаю Шавката»

Казахстанский боец UFC Жалгас Жумагулов дал прогноз на предстоящий бой Шавката Рахмонова против Джеффа Нила.

– Шавкат – разносторонний боец. Я вижу его фаворитом в этой встрече. Если только Джефф Нил не сделает лаки-панч. А он может, такое мы видели. В целом, Нил неплох, в стойке хорошо дерется. Но все равно фаворитом считаю Шавката, – сказал Жумагулов в интервью Prosports.kz.

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