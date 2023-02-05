Рахмонов и Алмабаев вылетели в Америку
Бойцы Dar Team Шавкат Рахмонов и Асу Алмабаев вылетели в США, где продолжат этап подготовки.
Шавкат 4 марта проведет бой с американцем Джеффом Нилом.
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