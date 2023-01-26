Василий Тахтай бросил вызов Хабибу

Лига NAIZA объявила о проведении турнира по BATYRBALL 25 февраля в Алматы с призовым фондом в 10 миллионов тенге.

В рамках анонса данного турнира в своих социальных сетях лига разместила видео с финала прошлого турнира, проходящего в Актобе, где встретились команды «Мотиватор-Тахтай» и школы Абдулманапа Нурмагомедова.

В комментариях под постом один из участников того матча, боец ММА, тренер команды TakhtayTeam Василий Тахтай бросил вызов экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову:

«Надо повторить, но уже без гостеприимства».

На турнире в Актобе победу одержала школа Абдулманапа Нурмагомедова, Хабиб в том матче участие принимал исключительно, как зритель.

NAIZA готовит масштабное шоу AWARDS. Прогноз победителей от Sports.ru Казахстан: не обойдется без сюрпризов

Похоже, в UFC будет новый боец из Казахстана: Азат Максум готовится покорять сильнейшую в мире лигу

«Если бы Жако подписали в UFC раньше, он был бы в топ-5». Финалист Гран-при NAIZA Амангельды о тренировках с Рахмоновым, бое за пять миллионов и казахстанцах в сильнейшей лиге