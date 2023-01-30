Артем Резников: «Василий Тахтай – очень техничный боец»

Артем Резников рассказал свое мнение о бойце ММА и тренере команды TakhtayTeam Василии Тахтае.

– Я комментировал его один бой на турнире Brave. Он дрался с бразильцем, мне очень понравилось. У него комбинация руки-ноги-борьба просто заходила. Он ему и в печень пробил. Очень техничные движения. Я еще удивился, почему он не выступает. Спросил у него, он: «Я перегорел, по любителям много дрался». Этим нужно жить, у кого-то бои это хобби, у кого-то это жизнь, – сказал Резников.

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